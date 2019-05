Ettevõtteid varjutavad tumedad pilved: investeeringud ja tootlikkus kasvab, ent optimismi tuleviku suhtes napib

Kõrgele tõusnud tööjõukulud ja tööjõupuudus sunnib ettevõtteid investeerima automatiseerimisse ja efektiivsusesse. Samas pidurdab oskustööjõu puudus omakorda automatiseerimist. Ettevõtete investeeringud on kasvanud juba kolm kvartalit järjest - esimeses kvartalis suurenesid need kolmandiku võrra. Kuigi langenud kasumlikkus jätab ettevõtetele vähem ruumi investeeringuteks, on investeeringute osakaal käibes tõusnud viimase kolme aasta kõrgeima tasemeni. Investeeringute kasvu andsid suurima panuse töötlev tööstus, kaubandus ja transpordisektor.

Eksportivas sektoris kasvab tootlikkus tööjõukuludest kiiremini

Ettevõtete tunnitootlikkuse kasv on väga volatiilne. Kuigi see suurenes esimeses kvartalis vaid 2%, on tootlikkuse kasv viimasel paaril aastal tublisti paranenud. Tootlikkuse kasv on liikunud küll lähemale tööjõukulu kasvule, kuid see on jätkuvalt viimase näitaja suhtes liialt aeglane. Samas, kui vaadata meie peamist kaupu eksportivat majandusharu, töötlevat tööstust, siis on selle tootlikkuse kasv ületanud tööjõukulu kasvu juba viimased paar aastat. See näitab, et tööjõukulude kasv ei ole töötlevas tööstuses hinnapõhist konkurentsivõimet oluliselt halvendanud. Küll on tööstusettevõtete endi hinnangul nende konkurentsivõime välisturgudel viletsamaks muutunud - see on aga paljuski seotud nõrgenenud nõudlusega.

Ettevõtete kindlustunne on halvenenud

Ettevõtete kindlustunne on viimasel paaril aastal järk-järgult halvenenud ning ka sel aastal on halvenemine jätkunud. Nõrgenenud on töötleva tööstuse tootmismahu ja teenustesektori nõudluse kasvuootused. Ehituse tootmismahu kasv on selle aasta alguses langusesse läinud. Samuti on töötlevas tööstuses ekspordi kasvuootused järsult halvenenud. Välisnõudlus on sel aastal järsult nõrgenenud ning see halvendab meie ekspordikasvu väljavaateid. Tööstuses pidurdab käibekasvu ka tootjahindade langus. Samas on positiivne - nagu näitab Swedbanki selle aastane tööstusuuring - et paljud ettevõtted otsivad võimalusi oma käivet kasvatada uutel turgudel.

Ettevõtete sulgemisi sel aastal rohkem, kuid mitte üle viie aasta keskmise

Selle aasta esimese nelja kuuga on küll Registrite ja Infosüsteemide Keskuse (RIK) andmetel olnud rohkem ettevõtete sulgemisi, kui möödunud aastal samal ajal, kuid see number on viimase viie aasta keskmise lähedal. Maksu- ja tolliameti andmetel on sel aastal tegutsevate ettevõtete arv tublisti kasvanud.