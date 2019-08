Euro kukkus viimase kahe aasta madalaimale tasemele

Euro kurss langes reedel 0,6% ehk 1,0991 dollari tasemeni, jõudes sellega sama madalale tasemele, kui viimati oli 2017. aasta maikuus, kirjutab Wall Street Journal.

Investoritele on viimasel ajal hakanud järjest enam muret tegema Hiina ja USA vahel eskaleeruv kaubanduskonflikt, mis omakorda võib hakata mõjutama ka teisi maailmamajandusi, sealhulgas eurotsooni, kus majanduskasv on keskpanga stiimulitest hoolimata peatunud.

Paljud usuvad, et Euroopa Keskpank tuleb 12. septembril toimuva kohtumise järel välja uue ergutuspaketiga. Novembrikuust keskpanga juhi koha üle võttev Christine Lagarde kirjutas selle nädal alguses, et rahapoliitika peab jääma lähitulevikus väga kohanemisvõimeliseks, võitlemaks regiooni aeglustuva majanduskasvuga.

„Investorid on hakanud väga hoolikalt kuulama, mida ta räägib,” märkis Zach Pandl Goldman Sachsist. Ta usub, et pank langetab järgmisel kohtumisel intressimäärasid 0,2 protsendipunkti võrra.

Ka USA president Donald Trump kirus euroala ühisraha nõrkus, märkides Twitteris, et nõrgem euro seab ka USA tootjad ebavõrdsesse olukorda. „Euro kurss dollari suhtes langeb hullumeelselt, andes sellega neile suure eelise ekspordis ja tootmises... ja föderaalpank EI TEE MIDAGI!” kirjutas ta.

Trump nentis, et kuigi dollari on ajaloo tugevaimal tasemel – ja see kõlab kahtlemata hästi –, on see halb uudis nendele USA tootjatele, kes müüvad oma tooteid väljaspool ühendriike.

The Euro is dropping against the Dollar “like crazy,” giving them a big export and manufacturing advantage...and the Fed does NOTHING! Our Dollar is now the strongest in history. Sounds good, doesn’t it? Except to those (manufacturers) that make product for sale outside the U.S.