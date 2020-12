Euroala elanikud eelistavad sularaha, samas on käärid riigiti väga suured

Viipemaksed

38% kõigist kaardimaksetest euroalal tehakse viibates. Siin on erinevused riigiti taas väga suured ja sõltuvad paljuski sellest, millal riigis viipemakseid juurutama hakati. Olulist rolli mängivad kindlasti ka viipemaksele seatud limiidid, mis 2019. aastal olid 25-50 eurot. Kõige suurem oli viipemaksete osakaal kõikides kaardimaksetes uuringuperioodil Slovakkias (77%), järgnesid Kreeka (73%) ja Sloveenia (71%). Kõige madalam oli viipemaksete osakaal Belgias (16%), kuid ka Eestis oli uuringuperioodil teiste riikidega võrreldes kõvasti kasvuruumi (35%).

Säästud sularahas

Uuringutulemused näitavad, et 34% vastanutest hoiavad sääste sularahas. Säästude all on silmas peetud sularaha, mida hoitakse lisaks igapäevaselt rahakotis olevale ja tarbimiseks mõeldud sularahale. Sularahas säästmisel kindlustatakse end võimalike kriiside vastu või olukordadeks, kus elektroonilised maksekanalid (nt kaardimakse) ei tööta. Kõige enam hoitakse sularaha Maltal, Küprosel ja Slovakkias, kus sularahas omab sääste pool elanikkonnast, ning palju ei jää maha ka Eesti (46% elanikkonnast on säästud sularahas). Euroalal keskmisena hoiab kolmandik elanikest sularaha varuks kuni 100 euro ulatuses, umbes pooltel elanikest on sääste 100-1000 eurot ja suuremat kui 1000eurost varu hoiab 7% vastanutest. Eestis on alla 100eurone sularahavaru veerandil vastanutest, pisut enam kui pooltel on varuks 100-1000 eurot ja koguni kümnendikul vastanutest 1000-5000 eurot.

Pandeemia mõju maksekäitumisele

2020. aasta suvel mõõtis Euroopa Keskpank pandeemia mõju sularahakasutusele. Küsitleti tuhandet elanikku igas riigis. Selle uuringu järgi on 40% elanikest peale pandeemia puhkemist hakanud vähem sularaha kasutama ning enamik plaanivad vähendada sularahatehinguid ka edaspidi. Põhjustena toodi välja elektrooniliste maksete mugavamaks muutumine, näiteks tõstsid pangad viipemakse limiiti 50 euroni. Lisaks kardeti sularaha kaudu viiruse levimist või nakatumist suheldes kassapidajaga. Euroopa Keskpanga tellitud uuringud on näidanud, et Covid-19 viiruse saamise tõenäosus ei ole suurem võrreldes muudelt pindadelt nakkuse saamise tõenäosusega. Oluline mõju oli ka riikide valitsuste soovitustel teha võimalusel pigem kontaktivabasid makseid.