Euroametnikud ei pääse Brüsselisse. Yana Toom: rääkisin Taavi Aasaga, ta mõistab meie muret, aga...

Aas vastas esimesele Paeti kriitikale eelmisel nädalal, et ka Brüsselis on töö ümber korraldatud nii, et meie inimesed saavad Eestist tööd teha. "Seetõttu on kohatu tõsta kära puhtalt selleks, et enda huvides Brüsselisse naasta, kui hetkel on tegemist füüsiliselt kummituslinnaga," noomis Aas kurtjaid.

Yana Toom ütles, et ta pole Aasa sellekohast avaldust lugenud. "Aga kui ta tõesti nii ütles, siis andke andeks, aga me ei tööta Brüsselis enda huvides, vaid Eesti huvides. Seal elamine ei ole mingi lust ja lillepidu!"

Ka lennujaam hoiatas segaduste eest

Ka lennujaama arendusjuht Eero Pärgmäe möönis täna väljasaadetud pressiteates, et lennureisijate segadused aina süvenevad. "Sel nädalal me nägime esimest korda alates aprillikuust, et inimesed hakkasid koju pöördumisega taas hätta jääma. Tänane lendude piiramise süsteem töötati välja maikuus, kui olukord Eestis ja Euroopas oli selgelt teistsugune kui täna. Kui piirangud puudutavad 5 riiki 25-st, siis on võimalik inimesi teistele lendudele ümber broneerida aga kui erinevate piirangute all on juba 19 riiki, siis muutub piiriülene liikumine juba keeruliseks," ütles Pärgmäe.