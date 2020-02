Euroapteegi juht: apteegireform on täielikult liiva jooksnud. Jõustumas on seadus, mida ei taha ei meie ega riik

Euroapteegi juht teatas pressiteate vahendusel, et ettevõtte prioriteet on valmistuda struktuurseteks reformideks, et jätkata apteegiteenuse osutamist ka pärast 1. aprilli.

"Apteegireformi protsess on täielikult liiva jooksnud. Vähem kui kaks kuud enne praeguse seaduse jõustumist ei suuda Eesti Apteekide Ühenduse esimees ega ka poliitikud leida olukorrale mitte mingisugust mõistlikku lahendust," sõnas Euroapteegi juhatuse esimees Oksana Kostogriz.

Euroapteegi juhi sõnul tuleks kogu senine reformiplaan tühistada ja seejärel asjaosalisi kaasates puhtalt lehelt uuesti ette võtta. "Sisuliselt oleme olukorras, kus jõustub seadus, mida ei taha ükski turuosaline ega riik. Riigikogusse jõuavad parandus- ja muutmisettepanekud, mille ulatus on ühest äärmusest teise. Tegu on täiesti pretsedenditu olukorraga, kus protsessil pole omanikku, aga ometi minnakse sellega lõpuni," rõhutas Kostogriz.

Kostogriz ütles ka vastuseks peaminister Jüri Ratasele, et reformi peatamine ei tähenda viie aasta tagasi keeramist, nagu sõnas valitsusjuht rahvusringhäälingule, vaid reform ise on juba viis aastat ajast maha jäänud. "Just praegu, mil reformi jõustumiseni on aega nii vähe, tuleks hoog maha võtta ja päriselt läbi mõelda, kuidas olukord mõistlikult lahendada," lisas ta.

Euroapteegi hinnangul pole ka Eesti Apteekide Ühendus seisnud lõpptarbija huvide eest. "Meie eesmärk on jätkuvalt pakkuda kliendile taskukohaseid ravimeid. Miskipärast on riik ja Eesti Apteekide Ühendus selle eesmärgi unustanud," selgitas Euroapteegi juht.