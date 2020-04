Eurogrupi rahandusministrid päästeplaani osas kokkuleppele ei jõudnud

"Eurogrupi (kohtumise järgne - toim.) pressikonverents on tühistatud ja järgmine kohtumine toimub neljapäeval," teatas Euroopa Liidu Nõukogu pressiteenistus Twitteris, vahendab ERR Uudised.

Eurogrupi juhi Mario Centeno ja Euroopa Komisjoni majandusvoliniku Paolo Gentiloni pressikonverentsi toimumisajaks oli kuulutatud kell kümme (11 Eesti aja järgi) ennelõunal.

Rahandusministrid alustasid teisipäeva õhtul videokonverentsi majanduskriisi leevendamise meetmete kokku leppimiseks. Teemaks on rohkem kui poole triljoni eurose mahuga meetmete pakett, mis sisaldaks Euroopa Stabiilsusmehhanismi (ESM) krediidiliini 240 miljardi euro ulatuses, Euroopa Investeerimispanga laenuvõimaluste suurendamist 200 miljardi euro võrra ja 100 miljardi euroni küündiva laenuskeemi loomist ajutiste palgasubsiidiumide maksmiseks.

Eriarvamused puudutavad eelkõige ESM-i laenude tingimusi ja seda, kas räägitakse ka edasistest võimalikest sammudest. Lõunapoolsed Euroopa Liidu riigid, kes on enim räsitud pandeemiast ja kel on ka kõrge võlatase on nõudnud niinimetatud ühtsete koroonavõlakirjade käikulaskmist või ühtset abifondi. Ühise võla võtmine on aga konservatiivse rahanduspoliitikaga riikidele olnud vastuvõetamatu.