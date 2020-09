Euromonitori uuringute juht: Eestis kulub aastaid turismi taastumiseni

Turismi taastumine mõne aasta pärast saaks aga toimuda Bremneri sõnul eeldusel, et koroonaviiruse vaktsiin tuleb välja järgmise aasta esimese kuue kuu jooksul. „Kui see nii ei lähe, siis tuleb sügavam majanduslangus ja taastumine võtab kauem aega," märkis ta.

Bremner selgitas, et Euromonitor on koostanud nii positiivse kui negatiivse stsenaariumi. Positiivse kohaselt jõuab turism 2022. aastaks samale tasemele nagu oli mullu. Negatiivse stsenaariumi kohaselt lükkub taastumine veel ühe-kahe aasta võrra edasi.

„Ida-Euroopas on turism langenud 40 protsenti ja taastumine võtab paar aastat. On eeldus, et regioonid hakkavad taastuma kriisist. Üks esimesi asju, mida nägime pärast sulgemist, oli siseturismi olulisus. Näeme üle maailma suurt sõltumist siseturismist," kirjeldas uuringute juht.

Bremner tõi välja, et kõige valusamalt on kriis tabanud lennufirmasid, kruiiside ja pakettreiside pakkujaid. Tema hinnangul kulub lennufirmadel taastumiseks umbes viis aastat.

Euromonitor uuris ka tarbijate käitumise muutumist reisimisel ja sellest selgus, et inimesed soovivad järjest rohkem vähendada rahvusvahelist liikumist. „Reisitakse kodule lähemal. Näeme muutust eemale rahvusvahelisest reisimisest. 20 protsenti inimestest ütlevad, et ei naase kriisieelse reisikäitumise juurde," ütles Bremner. „Üks huvitav tulemus on, et tarbijad pööravad firmadele suuremat tähelepanu ehk kuidas nad kohtlevad oma töötajaid ja kliente."

Ta lisas, et Eesti turismiettevõtetel tuleks keskenduda Põhjamaadele ja meelitada sealseid turiste siin pikemalt peatuma. Samuti soovitas Bremner panustada siseturismi.