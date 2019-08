Euronics: Prisma otsus ei tulnud üllatusena

“Uudis ei tule meile kindlasti üllatusena, kuna Prisma on juba aastaid väiksemal määral kodutehnikat oma klientidele pakkunud. Selge on see, et eelkõige võidab valikuvõimaluste ja konkurentsi suurenemisest lõpptarbija,” märkis Euronicsi jaekaubandusdirektor Veiko Poolgas. “Paraku pole täna veel võimalik ennustada, millist mõju võib Prisma otsus turule avaldada. On ilmselge, et tarbija ootused kodutehnika ja IT-seadmete ostmisel on äärmiselt kõrged ning me oleme veendunud, et täna suudab Euronics pakkuda konkurentsitult suurimas valikus kaupasid ja parimal tasemel teenindust.”