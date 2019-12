Euroopa Investeerimispank tahab muutuda EL-i kliimapangaks

Euroopa Investeerimispank (EIB) ei vaata kliima soojenemist pealt käed rüpes, vaid hakkab kohe muutma laenuandmise põhimõtteid. Pank kardab, et praegused Pariisi kliimaeesmärgid on lahjad ja nendegi täitmine ebapiisav. Sellega ei saa hoida kliima soojenemist soovitud piiril, mistõttu on vaja radikaalseid ja kõiki valdkondi puudutavaid muudatusi. Pank rahastab meelsasti muudatusi ja ütleb „ei” saastamisele. Ka otseselt kliimaga mitteseotud projektide puhul vaadatakse nende mõju kliimale.