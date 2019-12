Euroopa jalatsihiid laieneb Eestis uskumatu kiirusega: juba avati ka kolmas kauplus

Jalanõuhiiul on kokku üle 4000 poe 30 riigis ning üle 40 veebipoe maailmas. Ettevõtte andis möödunud aastal tööd enam kui 40 000 inimesele ning müüs üle 178 miljoni jalatsipaari. Ettevõtte kogukäive 2018. aastal oli 5,8 miljardit eurot.

Deichmann on jalatsikaubanduse turuliider, kellel on Euroopas ja USA-s üle 4000 kaupluse, mis asuvad 30 erinevas riigis ja kus müüakse enam kui 178 miljonit kingapaari aastas. Ettevõtte kinnitusel on Eesti turule sisenemine on läinud edukalt ja siin plaanitakse laieneda ka edaspidi.

Tänaseks on Deichmanni esindatud kõigis kolmes Balti riigis kokku 23 kauplusega, millest 19 asuvad Leedus, 3 Eestis ja 1 Lätis. Lisaks on ettevõttel Leedus edukas e-pood.