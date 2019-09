Euroopa Keskpanga intressipoliitika pani venelased plindrisse

Ka Venemaa Keskpank avaldas muret, et kommertspangad kaotavad eurovaradesse panustades intressitulu ja saavad nö negatiivset tulu. EKP on viis aastat hoidnud negatiivseid intressimäärasid ja alandas eelmisel nädalal taas oma hoiuste intressimäära -0,4-lt -0,5% ni.

Välispangad seavad hoiustajatele EKP otsuse tõttu sageli negatiivseid intressimäärasid. Kuid Venemaal ei saa negatiivseid intressimäärasid seadustest tulenevate piirangute tõttu kasutada. Seda hoolimata ka asjaolust, et keskpanga hinnangul ei vasta Venemaa seadused praegusele turu tegelikkusel. Pangad sunnitud pakkuma klientidele paremaid tingimusi kui neil on eurot kasutades võimalik. Seaduse järgi tuleb pangas raha hoidmidt hüvitatada, mis tähendab, et pangad peavad maksma vähemalt minimaalse protsendi, selgitas advokaadibüroo EMPP partner Oleg Bõtškov.

Konto Euroopas toob kahjumit

Euro on kallis ja teenida sellega ei saa, kurdavad pankurid. Pankade jaoks on euro kasutamine isegi nullintressiga kallis, ütles Otkrõtie Panga laekur Dmitri Orlov. Euro kandmine korrespondentkontodele Euroopa pankades poolt maksab keskmiselt 0,6% aastas ning lisaks peate tasuma sissemakseid kohustuslikku reservfondi ja hoiuste kindlustusfondi, kui me jutt käib eraisikute fondidest.

Rahaliste vahendite hoidmine korrespondentkontol Euroopa pangas tähendab kahjumi kandmist ja euro-laenude nõudlus on samal ajal Venemaal väike, kinnitas Alfa Panga kapitalituru osakonna juhataja Julia Kolesova. Lisaks konkureerivad Euroopa pangad suurimate laenuvõtjate pärast, lisas Orlov. Samal ajal saavad eurodes laenata ainult välisvaluutat teenivad ettevõtted - muidu nõuab keskpank suuremate reservide loomist, tuletab meelde Expert RA analüütik Anna Pohvalenskaja.