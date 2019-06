Euroopa Keskpanga juhi tulevikunägemus pani euro kukkuma ja Trumpi raevutsema

Draghi lausus täna hommikul Sintra konverentstil, et kui inflatsioon eesmärgis seatud tasemele tõusta ei suuda, tuleb Euroopa Keskpangal rahapoliitikat uuesti lõdvendada ning kinnitas, et selleks on küllaldaselt ruumi. Euroala inflatsioon aeglustus mais 1,2 protsendini, mis on enam kui aasta madalaim tase, vahendab Reuters.

Draghi sõnad aga tähendavad, et Euroopa majanduse väljavaated ei ole head, seda eriti ekspordile, eriti on löögi all tööstus. Lisaks tulevad riskid geopoliitilistest faktoritest ning protektsionismiilmingutest.„Kui kriis on meile midagi õpetanud, siis seda, et kasutame oma volituste piires kogu pandlikkust ning teeme seda uuesti, et hinnastabiilsuse väljakutsetega toime tulla,“ lausus Draghi.

Draghi väljaütlemise tulemusena langes Euroopa etaloniks olevate Saksamaa riigivõlakirjade tootlus esimest korda ajaloos -0,30% tasemele. (See tähendab, et võlakirjade omanikud peavad ise 0,3% peale maksma). Bloomberg kirjutab, et turud ootavad nüüd keskpangalt teisel poolaastal 10 baaspunkti suurust intresskärbet.

Ka reageeris Euroopa Keskpanga presidendi väljaöeldule teravalt Ameerika president Donald Trump, kes markeeris Twitteris, et Mario Draghi täiendavate stiimulite lubadus pani euro kursi dollari suhtes langema ja see muudab Euroopal USA-ga konkureerimise "ebaõiglaselt lihtsaks". "Nad on aastaid koos Hiinaga selliste asjadega kergelt pääsenud," kurjustas Trump.