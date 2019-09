Euroopa Keskpanga juht: euroala majanduse paranemist pole silmapiiril

„Vaadates edasi nii hiljuti avaldatud andmeid, kui tuleviku vaatavaid indikaatoreid, nagu tööstuse eksporditellimusi, siis pole ühtegi veenvat märki lähitulevikus paranemisest, pigem on majanduskasvu muutuse riskid suunatud allapoole,“ ütles Draghi Euroopa Parlamendi majandusasjade komitee ees esinedes, vahendab Reuters. „Mida kauem kestab tööstuse nõrkus, seda suurem on risk, et ka majanduse teised sektorid nakatuvad seisakust.“