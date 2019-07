Euroopa Keskpanga nõukogu liige: euroala majanduskasvu aeglustumine pole enam ajutine

„Hiljuti on euroala majanduskasv oluliselt aeglustunud,“ ütles Soome keskpanga juht Börsen-Zeitungile. „Me ei saa mööda vaadata sellest, et turuosalistel ja üldsusel on tekkinud kahtlused selles osas, kas keskpank suudab saavutada inflatsioonieesmärki.“

57-aastane Rehn, kes veel hiljuti oli juhtiv Euroopa keskpanga kandidaat keskpanga juhi kohale enne kui IMFi juht Christine Lagarde nimi välja käidi, teatas, et keskpank analüüsib võimalusi, kuidas parimal moel olude muutusele rahapoliitiliselt vastata. Euroala majanduskasvu aeglustumine on kestnud juba kauem kui aasta ning seda on võimendanud maailma pingestunud väliskaubanduspinged ning poliitiline ebakindlus, mis on iseäranis löönud tootmist.

„Meil on arvukalt väga efektiivseid meetmeid, mis koos kasutades on mõjusamad kui üksikult kasutades,“ märkis ta.

Juunis vihjas keskpank, et nad on valmis kärpima intressimäära ja taasalustada varade kokkuostuprogrammiga juhul kui majanduse olukord ei parane. Kui investorid vaimustusid uue rahapoliitika lõdvendamise väljavaatest, siis mitmed vaatlejad on seadnud küsimärgi alla, et kuidas sellised muudatused mõjutavad niigi nõrgenenud kasumlikkusega panku, kes niigi maadlevad negatiivsete intressitasemete mõju all. Samuti kehtivad Euroopa Keskpangale õiguslikud piirangud võlakirjade kokkuostul. Rehn märkis, et nendest asjaoludest on võimalik üle saada.