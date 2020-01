Euroopa Keskpanga nõukogu liige: mitte üksnes võlakirju kokku ostes peab muutuma „roheliseks“

Järgmisel nädalal alustab Euroopa Keskpanga juht Christine Lagarde üheaastast Euroopa Keskpanga poliitika ülevaatust. Kliimamuutustega võitlemine on üheks tema prioriteediks.

„Me kõik kaotame kliimamuutuse vastu võitlust,“ kirjutas Villeroy Rahvusvahelise Arvelduspanga BIS kirjatüki eessõnas. „Üha tihedam ja intensiivsem ekstreemsete ilmastikunähtuste esinemine võib põhjustada mittelineaarseid ja vältimatuid finantskahjusid.“

Villeroy sõnul peaks Euroopa Keskpank integreerima kliimamuutuse majandus- ja prognoosimudelitesse ja läbi vaatama tagatisreeglid, et need vastaksid kliimariskidele.

Mõned on argumenteerinud, et Euroopa Keskpanga igakuine 30 miljardi euro väärtuses võlakirjaprogrammis võiksid olla ainult rohelised võlapaberid, kuid sellega pole Villeroy nõus, kirjutas Reuters. Mehe sõnul oli keskpangas sel teemal emotsionaalne debatt, kuid see idee on liiga piiratud.

Keskpankurite hinnangul peaksid reitinguagentuurid hakkama arvestama krediidireitingutes ka kliimamuutuse riski ning Euroopa Keskpanga võlaostuprogrammis saaks osaleda vaid rohelised võlakirjad, kuna saastavad ettevõtted võivad kaotada oma investeerimisjärgu krediidireitingu ning saada välistuse võlaostuprogrammides.