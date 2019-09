Euroopa Keskpank alandas veidi hoiuseintressi. Pangad saavad kingituse

Nii palju maksab pankadele Euroopa Keskpangas raha hoidmine.

Mida pangad ootasid tänaselt istungilt? MarketWatch kirjutas, et Bank of America Merrill Mynch ootas, et keskpank kärbib hoiuseintressi 0,2 protsendi võrra ja teatab, et 9-12 kuu jooksul ostab keskpank kokku 30 miljardi euro väärtuses varasid kuus ehk hakkab teostama rahatrükki.

Goldman Sachs ootas sama suurt intressikärbet, kuid ka seda, et kokku trükitakse varade kokkuostuprogrammi raames juurde 200-250 miljardit eurot ning lükatakse intressitõusu ootust edasi. ING vaade langes üsna täpselt kokku Bank of America omaga. TD Bank ootab kah 20 baaspunkti suurust hoiuseintressikärbet, 40 miljardi euro eest varadeostu kuus ja teadet, et intressid jäävad madalaks 2021. aasta keskpaigani või kuni inflatsioon tõstab pead. Societe Generale'i vaade langeb kokku suures osas TD Bankiga.

Teine kamp panku ootas 0,1 protsendipunkti võrra hoiuseintressikärbet. Nende seas on JPMorgan, Nomura, Deutsche Bank ja BNP Paribas. Viimane ootab igakuist 50 miljardi eurost varade kokkuostu, Deutsche Bank, Nomura ja JPMorgan sama asja 30 miljardi euro ulatuses.

Alates 1. novembrist hakkab keskpank ostma kuus varasid kokku 20 miljardi euro eest.

Negatiivse hoiuseintressi rakendamine pankadele läbib olulise muudatuse. Kui seni pidid pangad maksma mistahes raha hoidmise eest keskpangas, siis edaspidi saab osa rahast hoida tasu maksmata. Negatiivset intressi rakendatakse edaspidi vaid "liigselt" keskpanka pargitud rahale.