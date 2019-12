Euroopa Keskpank ei taha Swedbanki endist juhti Luminori nõukogus näha

Nõuniku rolli täiteva Wolfi sõnul ei ole aga sellist plaani kunagi olnudki.

Dagens Industri ajakirjanikud kirjutavad, et Euroopa Keskpanga hinnang õige ning ka mõistetav, sest Swedbank on rahapesu uurimise all ning kõik need sündmusid toimusid ajal, mil Wolf oli panga juhatuse esimees.

Wolf vallandati Swedbanki juhi kohalt päevapealt 2016. aasta veebruaris insider tehingute kahtluse tõttu.

Wolf ja panga nõukogu nõukogu juht nders Sundström jäid oma ametitest ilma, sest selgus, et mitu juhatuse liiget olid oma seisundit ärakasutades isiklikku suurt kinnisvaraära ajanud.

Septembris kirjutas Rootsi majandsuleht, et Wolf naaseb pangandusärisse.