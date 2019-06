Euroopa Keskpank: intressid jäävad rekordmadalale vähemalt aastaks

Seda on pool aastat kauem kui varem lubatud.

Keskpanga otsuse tulemusena tugevnes euro dollari suhtes 0,4% 1,1266 dollari tasemele.

Euroopa Keskpanga nõukogu otsustas uue pikaajalise refinantseerimisoperatsioonide seeria (TLTRO-III) ehk siis alates septembrist pankadele antava pikaajalise laenu intressimäära.

Nõukogu otsustas, et iga operatsiooni intressimäär on baasintressist 0,1 protsendipunti võrra kõrgem, kuid see võib ka langeda, kui pank laenukvooti täidab.