Euroopa Keskpank jätkab majanduse turgutamist ning suurendab varaoste

Põhiliste refinansteermisoperatsioonide intressimääraks jäi endiselt 0,00%, laenamise püsivõimaluse intressimääraks 0,25% ning hoiustamise püsivõimaluse intressimääraks -0,50%.

Keskpanga nõukogu eeldab, et baasintressimäärad püsivad praegusel või sellest madalamal tasemel seni, kuni inflatsiooniväljavaade on jõuliselt lähenenud tasemele, mis on ettevaateperioodil 2%st allpool, ent sellele piisavalt lähedal, ning see lähenemine kajastub järjepidevalt alusinflatsiooni arengus.

Nõukogu suurendas pandeemia majandusmõjude ohjeldamise erakorralise varaostukava (PEPP) mahtu 500 miljardi euro võrra 1850 miljardi euroni. Ühtlasi otsustati jätkata selle varaostukava raames netovaraoste vähemalt kuni 2022. aasta märtsi lõpuni. EKP nõukogu teeb netovaraoste igal juhul niikaua, kuni koroonaviiruse levikust tingitud kriisiolukord on tema hinnangul möödas.

EKP nõukogu otsustas samuti reinvesteerida erakorralise varaostukava raames ostetud aegumistähtajani jõudnud väärtpaberitelt laekuvaid põhiosa tagasimakseid vähemalt kuni 2023. aasta lõpuni. Igal juhul kavatsetakse erakorralise varaostukava portfelli edaspidist likvideerimist juhtida, et vältida sekkumist asjakohasesse rahapoliitika kurssi.

EKP nõukogu otsustas kohandada suunatud pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonide kolmanda seeria (TLTRO-III) tingimusi. Eelkõige otsustati, et ajavahemikku, mille jooksul kehtivad märkimisväärselt soodsamad tingimused, pikendatakse 12 kuu võrra kuni 2022. aasta juunini. Samuti tehakse 2021. aasta juunist kuni detsembrini kolm täiendavat operatsiooni. Peale selle otsustas nõukogu, et vastaspooltel on TLTRO-III operatsioonide raames võimalik laenata senise 50% asemel kuni 55% kõlblike laenude osakaalust. Selleks et motiveerida panku säilitama praegust laenuandmise taset, tehakse TLTRO-III kohandatud laenutingimused kättesaadavaks ainult pankadele, kes täidavad laenuandmismahu uut eesmärki.

Lisaks pikendati keskpanga nõukogu poolt 7. ja 22. aprillil 2020 vastu võetud tagatisnõuete leevendamise meetmete kestust kuni 2022. aasta juunini. Nende meetmete pikendamise toel saavad pangad jätkuvalt täiel määral kasutada eurosüsteemi pakutavaid likviidsusoperatsioone, eelkõige kohandatud TLTROsid. EKP nõukogu hindab tagatisnõuete leevendamise meetmeid uuesti enne 2022. aasta juunit, vältides negatiivset mõju eurosüsteemi vastaspoolte osalusele TLTRO-III operatsioonides.