Euroopa Keskpank on valmis detsembris majandust turgutama asuma

Euroopa Keskpanga nõukogu teatas, et hindab praeguses keskkonnas põhjalikult kõiki laekuvaid andmeid, samuti pandeemia kulgu, vaktsiinide kasutuselevõtu väljavaadet ning vahetuskursi arengut.

Detsembris avaldatav eurosüsteemi ekspertide makromajanduslik ettevaade võimaldab majandusväljavaadet ja riskide tasakaalu uuesti hinnata. "Selle ajakohastatud hinnangu alusel kohandab EKP nõukogu vajadust mööda oma rahapoliitilisi instrumente, et arenevale olukorrale reageerida. Nõukogu eesmärk on tagada püsivalt soodsad rahastamistingimused, et toetada majanduse elavnemist ja avaldada vastutoimet negatiivsele mõjule, mida pandeemia avaldab inflatsiooni prognoositavale arengule," märkis keskpank.

Keskpanga nõukogu jättis praegused rekordmadalad intressimäärad muutmata.

Nõukogu eeldab, et EKP baasintressimäärad püsivad praegusel või sellest madalamal tasemel seni, kuni inflatsiooniväljavaade on jõuliselt lähenenud tasemele, mis on ettevaateperioodil 2%st allpool, ent sellele piisavalt lähedal, ning see lähenemine kajastub järjepidevalt alusinflatsiooni arengus.

Varaostud jätkuvad

EKP nõukogu jätkab oste pandeemia majandusmõjude ohjeldamise erakorralise varaostukava raames, mille kogumaht on 1350 miljardit eurot. Keskapnk märgib, et need ostud aitavad leevendada rahapoliitika üldist kurssi ja seeläbi tasakaalustada pandeemiaolukorrast tingitud langusmõju inflatsiooni prognoositavale arengule.

Varaoste jätkatakse aja jooksul paindlikul viisil erinevate varaklasside ja riikide lõikes. See võimaldab EKP nõukogul tõhusalt ära hoida riske, mis takistavad rahapoliitika mõju sujuvat ülekandumist. EKP nõukogu teeb selle varaostukava raames netovaraoste vähemalt kuni 2021. aasta juuni lõpuni ning igal juhul niikaua, kuni koroonaviiruse levikust tingitud kriisiolukord on tema hinnangul möödas. EKP nõukogu reinvesteerib erakorralise varaostukava raames ostetud aegumistähtajani jõudnud väärtpaberitelt laekuvaid põhiosa tagasimakseid vähemalt kuni 2022. aasta lõpuni. Igal juhul kavatsetakse erakorralise varaostukava portfelli edaspidist likvideerimist juhtida, et vältida sekkumist asjakohasesse rahapoliitika kurssi.