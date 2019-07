Euroopa Keskpank saatis tugeva vihje, et käivitab taas rahatrükipressi

Mario Draghi juhitav keskpank teatas, et laenukulud jäävad praegusele tasemele või veelgi madalamale vähemalt tuleva aasta esimese poolaasta lõpuni. Kuna keskpanga väljaütlemised, ka väikesed peaagu olematud vihjed on turgude jaoks olulised, tähendab keskpanga välja öeldu suure võimaluse, et keskpangas hoiustamise intressimäär langeb seniselt rekordiliselt -0,4% tasemelt veelgi madalamale.

Samuti andsid keskpankurid signaali, et on valmis varaostuprogrammi vajadusel taaskäivitama.

"Tundub, et septembrikuu kogunemine ei too mitte ühe, vaid paketi erinevaid meetmeid," kinnitas ING Saksamaa peaökonomist Carsten Brzeski Briti majanduslehele Financial Times.

Keskpanga otsuse ja teate tulemusena kukkus Saksamaa 10-aastaste võlakirjade tootlus rekordmadalale -0,42% tasemele ning Euroopa ühisraha euro odavnes dollari suhtes 0,3% 1,1108 dollari tasemele, vahendas Bloomberg.

Bloombergi küsitletud analüütikud prognoosivad, et keskpank kärbib septembris keskpanga hoiustamisintressi 10 baaspunkti võrra ning teatab ka uuest jaanuaris algavast varaostuprogrammist.

Eelmisel kuul ütles Draghi, et kui euroala majandusväljavaated ei parane, on tarvis uut turgutust. Sellest ajast on avaldatud üsna vasturääkivaid andmeid, kuid osa neist kinnitab, et väljavaated on üsna tumedad.

Nii kinnitab ka täna avaldatud Saksamaa äriusalduse indeks, et hinnang majanduskeskkonnale on viimase enam kui kuue aasta kõige kehvem ning tulevikuootused trööstituimad alates finantskriisist.