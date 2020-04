Euroopa Keskpank tahab luua hapuks läinud laenude jaoks eraldi panga

Euroopa Keskpanga ametnikud on pidanud Brüsselis mitmeid kõrgetasemelisi kohtumisi, kus on tutvustanud oma euroala halbade laenude panga loomise ideed. Sellega eemaldatakse euroala pankade bilanssidest miljardite eurode väärtuses halbu laene. 2008. aasta finantskriisi kogemusest pärit plaani veavad Euroopa Keskpanga kõrgemad ametnikud, kes on mures, et koroonaviiruse pandeemia vallandub halbade laenude teise laine, mis ähvardab kriitilisel ajal pankade laenuvõimet vähendada.

Ideele on aga vastu Euroopa Komisjon, kus ollakse arvamusel, et pangad peaksid riigiabi saama alles pärast seda, kui aktsionärid on võlakirjaomanikud on juba hoobi saanud.

„Eelmise kiisi õppetund on, et vaid eraldi panga abil saab halbadest laenudest lahti,“ kinnitas Kreeka keskpanga president Yannis Stournaras Briti majanduslehele Financial Times. „See võib olla kas Euroopa ühine või eraldiseisva riigi pank, kuid sammud tuleb astuda kiirest,“ kinnitas ta. Kreeka pankade bilanssides on halbade laenude osakaal euroala kõige suurem, moodustades laenudest 35%- see on 2010-2015 aasta võlakriisi pärandus, mis lükkas Kreeka pea euroalast lahkumise äärele. Euroopa Keskpanga poolse surve tulemusena on halbu laene vähendatud umbes 40%.

Kreeka neli suuremat panka on plaaninud enam kui 32 miljardi euro mahus halbu laene maha müüa, kuid koroonakriis ajab selle kava tõenäoliselt luhta ning Stournarase sõnul oleks kiireim viis pankade bilansside korda saamiseks just nn halbade laenude eraldi panga loomine.

Euroopa Keskpanga ametnikud on läbirääkimisi pidanud ka Euroopa Komisjoni finantsstabiilsuse ja kapitaliturgude osakonna ametnikega, kuid viimased on idee tagasi lükanud, väites, et halbade laenudega võitlemiseks on ka paremaid viise, kuid ei olnud nõus neid väiteid selgitama.

Briti majanduslehe allikate sõnul hindasid komisjoni ametnikud ettepanekud enneaegseks ning sestap need ka komisjoni poolt peatati. Samas on läbirääkimistel osalenud allikad väitnud, et pandeemia hilisemas faasis võib see küsimus siiski päevakorda tõusta.

Halbade laenude maht 121 euroala suuremas pangas oli eelmise aasta lõpus 506 miljardit eurot ehk 3,2% laenuportfellis ning viimase nelja aastaga on see poole võrra vähenenud. Kuid Kreeka, Küprose, Portugali ning Itaalia pankades on osakaal üle 6% laenuportfellist.