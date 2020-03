Euroopa Keskpank vastab koroonaviiruse ohule uue rahatrükiga

Ajutiselt tehakse täiendavaid pikemaajalisi refinantseerimisoperatsioone (LTROd), et pakkuda euroala finantssüsteemile kohest likviidsustuge. „Ehkki EKP nõukogu ei näe olulisi pingeid rahaturgudel või likviidsuspuudujääki pangandussüsteemis, on need operatsioonid vajaduse korral tõhusaks kaitsevahendiks," teatas keskpank.

Alates 2020. aasta juunist kuni 2021. aasta juunini kohaldatakse kõigi sel ajal lõpetamata TLTRO-III operatsioonide puhul märkimisväärselt soodsamaid tingimusi. Need operatsioonid toetavad pankade laenuandmist koroonaviiruse levikust enim mõjutatud osapooltele, eelkõige väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele.

Kuni 2020. aasta lõpuni tehakse ajutiselt täiendavaid netovaraoste 120 miljardi euro ulatuses, mis tagab ulatusliku toetuse erasektori ostukavadest.

„Koos olemasoleva varaostukavaga toetab see reaalmajandusele soodsate rahastamistingimuste pakkumist suurema ebakindluse keskkonnas," seisis keskpanga teates. „Nõukogu eeldab jätkuvalt, et netovaraoste tehakse seni, kuni see on vajalik baasintressimäärade toetava mõju tugevdamiseks. Varaostud lõpetatakse vahetult enne seda, kui nõukogu hakkab EKP baasintressimäärasid tõstma."

Nõukogu otsustas säilitada põhiliste refinantseerimisoperatsioonide intressimäärana 0,00 protsenti, laenamise püsivõimaluse intressimäärana 0,25 ning hoiustamise püsivõimaluse intressimäärana -0,50 protsenti. Nõukogu eeldab, et EKP baasintressimäärad püsivad praegusel või sellest madalamal tasemel seni, kuni inflatsiooniväljavaade on jõuliselt lähenenud tasemele, mis on ettevaateperioodil kahest protsendist allpool, ent sellele piisavalt lähedal, ning see lähenemine kajastub järjepidevalt alusinflatsiooni arengus.