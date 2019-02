Euroopa Kohus tühistas Läti keskpanga juhi ametist kõrvaldamise

Euroopa Kohtu hinnangul ei esitanud Läti piisavalt tõendeid, mis kinnitaks, et Ilmars Rimsevics pani toime korruptsioonikuriteo, kirjutab Reuters.

Kohus teatas, et uurimise ajaks võib olla keskpanga juhi ametivolituste peatamine vajalik. „Aga kõrvaldamine on lubatav juhul kui on piisavad tõendid, et keskpanga juht on seotud tõsise süüteoga, aga Läti pole esitanud tõendeid, mis kinnitaks altkäemaksu süüdistusi," seisis kohtu teates.

Mullu veebruaris peeti Rimsevics kinni ja mitu kuud ei võimaldatud tal isegi asetäitjat määrata, mistõttu polnud Lätil ka häält Euroopa Keskpanga (ECB) laua taga

Rimsevics ja ECB läksid Läti vastu kohtusse väites, et keskpanga juhi ametist kõrvaldamine süüd tõestamata rikub keskpanga sõltumatust.

Kuigi Rimsevics võitis Euroopa Kohtus, siis suure tõenäousega ta ametis ei jätka.