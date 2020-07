Euroopa Komisjon kiitis heaks Läti maksumaksja 250 miljoni euro suuruse rahasüsti Air Balticusse

Euroopa Komisjon toob välja, et EL kehtestatud reisipiirangud, mille eesmärgiks oli pidurdada COVID-19 levikut, avaldasid olulist mõju kogu aviatsioonile ja sealhulgas ka Air Balticu tegevusele. Komisjon märgib ära lennufirma olulist rolli Läti riigi majanduses ja selle tähtsust piirkonna lennuühenduste kindlustamisel, vahendas lennufirma pressiteate vahendusel.

Air Balticu juhatuse esimees Martin Gauss ütles, et hetkel on lennufirma taastumise protsessis. "Hindame nii Läti ühiskonna kui ka valitsuse usku lennufirma tulevikku. Air Balticu juhtkond ja töötajad on näidanud oma täielikku pühendumist ettevõttele, juhtides ja korraldades selle tegevust ümber eesmärgiga hoida selle heaolu ja Baltikumi lennuühenduse tulevikku."

Eesti lennufirma Nordica peaks saama Eesti valitsuselt 30 miljoni eurose rahasüsti, ent siiani pole suutnud ettevõte koos riigiesindajatega Euroopa Komisjonile riigiabiluba ära esitada.