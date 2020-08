Euroopa Komisjon kiitis heaks Nordica 30 miljoni euroga toetamise

Kava kiideti heaks riigiabi ajutise raamistiku alusel.

Komisjoni konkurentsipoliitika eest vastutav asepresident Margrethe Vestager selgitas, et koroonaviiruse puhang on lennundussektorit rängalt kahjustanud ja ettevõte on kandnud suurt kahju. Komisjoni hinnangul on Nordica kahju nii suur, et firma võib aasta lõpuks pankrotti minna.

"Selleks, et Nordica saaks tegevust jätkata, tehakse talle kapitalisüst ja antakse subsideeritud intressiga laenu ilma liigseid konkurentsimoonutusi põhjustamata," lisas Vestager.

Eesti otsustas kevadel, et soovib suurendada Nordica aktsiakapitali 22 miljoni euro võrra ning anda ettevõttele kaheksa miljoni eurose subsideeritud intressiga laenu. See tähendab, et kogu abimeetme summa on 30 miljonit eurot.

Valitsus otsustas Nordicas aktsiakapitali 30 miljoni euro võrra suurendada juba aprilli lõpus, küll aga alustati siis väljaselgitamist, kas tegemist oleks ebaseadusliku riigiabiga.

Nordica riigiabi on mõeldud eelkõige selleks, et koroonaviiruse tõttu kannatada saanud lennufirma suudaks kriisist läbi tulla ja pakuks Tallinnast otselende ka siis, kui teised ei lenda.

Nordicas aktsiakapitali suurendamise tingimuseks on Nordic Aviation Group AS-i, Regional Jet OÜ ning Transpordi Varahaldus OÜ ühendamine. Lisaks peab Nordica esitama plaani Tallinnast lendude taastamiseks.