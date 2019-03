Euroopa Komisjon määras Google’ile 1,49 miljardi eurose trahvi

Euroopa Komisjon märkis, et USA internetihiiu poolne konkurentsireeglite rikkumine kestis rohkem kui kümme aastat.

„Google on kindlustanud oma seisundit ning eemaldanud end konkurentsisurvest sellega, et rakendas kolmandate osapoolte veebilehtedele konkurentsireeglite vastaseid piiranguid,“ teatas Euroopa Komisjoni konkurentsivolinik Margrethe Vestager.

Briti majandusleht Financial Times kirjutab, et trahv on oodatust suurem. Kokku on Euroopa Liit internetihiidu nüüd trahvinud 8,3 miljardi euroga.

Kaks esimest trahvi on Google vaidlustanud.