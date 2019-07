Euroopa Komisjon määras USA kiibitootjale hinnadumpingu eest 242 miljonit eurot trahvi

Komisjon märgib, et Qualcomm müüs oma tooteid omahinnast madalamalt eesmärgiga konkurent Icera turult välja tõrjuda. Selline samm on Euroopa konkurentsireeglitega vastuolus. Rikkumised toimusid aastatel 2009- 2011.

Euroopa konkurentsivolinik Margrethe Vestager lausus, et Qualcommi strateegiline käitumine takistas turul konkurentsi ja innovatsiooni ning vähendas tarbijate valikuvõimalust suure nõudlusega turul.

Komisjoni määratud trahv moodustab 1,27% Qualcommi eelmise aasta käibest.

See ei ole esimene kord, mil Euroopa Komisjon ettevõtet trahvib. Eelmisel aastal sai Qualcomm pea miljard eurot trahvi selle eest, et maksis oma peamisele kliendile Apple’ile miljardeid dollareid, et viimane ostaks mikrokiibid just neilt ega pöörduks konkurentide poole.