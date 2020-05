Euroopa Komisjon selgitab suvel reisimist. Piirangute kadumine ei sõltu aastaajast

Kui pandeemiaolukord lubab, saavad inimesed turvaliselt reisida. Kõigepealt käib see siseriikliku reisimise kohta.

Välismaale reisimine sõltub EL liikmesriikides koroonaviiruse olukorrast. Piirangute kaotamine on Euroopa Komisjoni hinnangul positiivne, kuid alles siis kui seda lubab tervishoiu olukord. See hakkab juhtuma etappide kaupa. Eelduseks on piisaval määral sarnases pandeemiaolukorras riikide olemasolu. Käituda võiks paindlikult, võimalusega olukorra halvenedes taaskehtestada piiranguid.

Vastavalt Euroopa Komisjoni soovitustele võiks hakata osaliselt vähendama reisimispiiranguid mitmes järgus.

Praeguses nullfaasis kehtivad mitmesugused reisimispiirangud, mis keelavad mittevajaliku reisimise. Riigid võivad lubada töötajate riikidevahelist liikumist.

Esimeses faasis hakatakse aegamööda vähendama reisimispiiranguid ja piirikontrolli piirkondade ja riikide vahel. Selle eelduseks on tervishoiualase olukorra paranemine. Selles faasis võiksid toimuda tööalased, isiklikel asjaoludel kui ka turismireisid.

Teises faasis kaotatakse kõik koroonaviirusest tingitud EL sisepiiridel kehtivad piirangud, kuid tervisekaitse meetmed jäävad kehtima. Reisimine on siis lubatud kogu Euroopa Liidus.

Reisimine muutub. Pileteid soovitatakse osta ja reisile registreeruda interneti teel. Turvakontrollis ning pagasi äraandmisel ja vastuvõtmisel kehtivad distantsi hoidmise reeglid.

Busside, lennukite ja laevade pardale lubatakse vähem inimesi täitmaks distantsi hoidmise reegleid. Transporditöötajad tuleb varustada adekvaatsete kaitsevahenditega. Transpordifirmad võivad rajada kaitsetõkkeid reisijate ja juhi vahele.

Bussiuksed peavad avanema igas peatuses ilma reisjate vajaduseta puudutada nuppe või uksekäepidemeid. Transpordivahendites ja jaamades peavad olema saadaval käte desinfitseerimise vahendid. Transpordivahendeid tuleb regulaarselt puhastada ja desinfitseerida.

Toidu, jookide ja muude kaupade müük pardal tuleb lõpetada, et vähendada inimeste kokkupuuteid.

Transpordifirmadel soovitatakse välja töötada eeskirjad, kuidas toimetada, kui keegi jääb reisil haigeks või reisi ajal ilmnevad koroonaviiruse sümptomid.