Euroopa Komisjoni esindaja: 295 miljoni euroraha kasutamine on paindlik ning selle otsustab valitsus

Höövelson selgitas, et 295 miljonit on osa Euroopa Komisjoni poolt eelmisel reedel välja pakutud majandusmeetmete paketist majanduskriisi leevendamiseks. „See on kõige kiirem võimalus võtta ELi raha liikmesriikides kasutusele ja suunata see kriisiga võitlemiseks,“ selgitas Höövelson lisades, et eile õhtul kiitis Ülemkogu selle ka heaks.

Peamiselt saab raha Höövelsoni sõnul suunata kolmele kõige olulisemale prioriteedile :

tervishoiusüsteemi toimimise tagamine, sealhulgas kaitsevahendite, testide ja vajaliku aparatuuri soetamine, e-tervise lahendused jne; ettevõtete likviidsuse säilitamine ja lühiajalise maksejõuetusega toimetulek, eriti kõige enam kannatanud majandussektorites; erinevad meetmed inimeste sissetulekute ja töökohtade säilimiseks



Höövelsoni sõnul on raha kasutamine väga paindlik ning konkreetsed meetmed, kuidas täpselt inimesi ja ettevõtteid selles olukorras toetada ning millele ka struktuurivahendeid kasutada, otsustab valitsus.

Vajalikud õiguslikud muudatused loodetakse lõpuni viia 1-2 nädala jooksul. “Euroopa Liidu Nõukogu on oma heakskiidu juba andnud, loodetavasti toetab algatust ka Euroopa Parlament,” lausus Höövelson.

Komisjoni ettepanekul on need vahendid abikõlblikud alates 1.veebruarist, seega saab raha kasutama hakata kohe, kui sobivad meetmed on välja töötatud.