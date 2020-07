Euroopa Komisjoni uus maksupakett: digiplatvormidel kauplejad tasugu õiglast maksu, ebaõiglane maksukonkurents peab kaduma

Kuna Covid-19 pandeemia lennutab Euroopa eelarvepuujäägi taevasse, püütakse leida lisa maksuraha. Euroopa Komisjoni ettevõtete uus maksuplaan on ahvatlev, sest erinevate hinnangute kohaselt kaotab Euroopa Liit ettevõtete maksude kõrvalehoidmise tõttu igal aastal rohkem kui 35 miljardit eurot.

Euroopa majandusreform on olulisem kui eales varem

Euroopa Komisjoni majandusvolinik, endine Itaalia peaminister Paolo Gentiloni kirjutas Briti majanduslehe Financial Times arvamusloos, et meil ei ole aega põruda ega oodata, sest käes on kurnav ning ebavõrdne majandusšokk ning praeguses olukorras on Euroopa maksureform olulisem kui kunagi varem. Tema sõnul kaotab euroliit elanike maksuoptimeerimise tõttu igal aastal rohkem kui 46 miljardit eurot, ettevõtete maksude vältimisest enam kui 35 miljardit eurot ning piiriülestes käibemaksupettustes 50 miljardit eurot. „Agresssiivne maksuplaneerimine on olnud ja saab ka edaspidi olema tõsine mure,“ kinnitas Gentiloni.

Kevadises majandusülevaates tõi Euroopa Komisjon välja kuus liikmesriiki, mille maksusüsteemi võivad ettevõtted agressiivse maksupalneerimise jaoks ehk otse välja öeldes võimalikult väheste maksude maksmiseks ära kasutada. Gentiloni kinnitas, et need riigid rikuvad vabaturul tuginevat ühtset mänguväljakut.

Kui neli aastat tagasi koostati globaalne maksuparadiiside must nimekiri, siis nüüd on vaja minna veel sammu võrra kaugemale.

Nii teeb komisjon ettepaneku riikide maksuametite automaatseks infovahetuseks müüjate digiplatvormidel saadava käibe kohta. See samm tagaks, et digiplatvormide vahendusel tulu teenijad maksaksid ka maksud.