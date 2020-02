Euroopa Komisjoni värske prognoos: Eesti majanduskasv raugeb

Euroopale üldiselt prognoositakse värskes raportis mõõduka kasvu jätkumist. Euroalal on olnud seni pikim majanduskasvu periood alates euro kasutuselevõtust 1999. aastal.

Prognoosist nähtub, et euroala sisemajanduse koguprodukt (SKP) kasvab 2020. ja 2021. aastal stabiilselt 1,2%. ELis tervikuna peaks majanduskasv 2020. ja 2021. aastal pisut vähenema ning püsima 1,4% juures, mis on väiksem näitaja kui 2019. aasta sügiseses majandusprognoosis märgitud 1,5%.

Väliskeskkond on endiselt keeruline, aga Euroopa majandusel peaks aitama mõõdukat kasvu säilitada jätkuv töökohtade loomine, kiire palgakasv ja toetav poliitikameetmete kombinatsioon. Oma panuse annavad endiselt eratarbimine ja eeskätt ehitussektorisse tehtavad investeeringud. Paljudes liikmesriikides on oodata avaliku sektori investeeringute märkimisväärset kasvu, eriti transpordi ja digitaristu valdkonnas. Pidades silmas, et on esialgseid märke tootmissektori stabiliseerumisest ja sellest, et maailma kaubandusvood võivad hakata madalseisust tasapisi välja tulema, peaks Euroopa majandusel olema võimalik oma kasvu jätkata. Kasvu kiirendamiseks neist teguritest aga ei piisa.

Riskid on endiselt õhus

Komisjon märgib, et mõned langusriskid on kadunud, mõned uued see-eest juurde tulnud. Kokkuvõttes on aga endiselt valdavad langusriskid.

USA ja Hiina kaubandusleppe esimese faasi allkirjastamine on aidanud langusriske mõningal määral vähendada, aga USA kaubanduspoliitikat ümbritsev suur ebakindlus ei lase ärisektori olustikul endiselt põhjalikumalt taastuda. Ladina-Ameerikas võivad majanduse elavdamist pärssida piirkonnas valitsevad sotsiaalsed rahutused. Lähis-Idas on teravnenud geopoliitilised pinged konfliktiohtu suurendanud.