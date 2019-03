Euroopa lennuohutusamet keelab skandaalsel Boeingu lennukitüübil õhku tõusmise

Euroopa ühineb üleilmse boikotiga Boeing 737 MAX 8-le, mis põhjustas nädalavahetusel 157 inimese surma, pärast seda, kui Ethiopian Airlinesi lennuk pärast õhkutõusu alla kukkus, vahendab Bloomberg. Tegemist oli juba teise sama lennukitüübi õnnetusega viimase poolaasta jooksul.

Ameerika lennukitootja Boeingu aktsia sööstis langusse pärast seda, kui Suurbritannia andis teada, et peatab kõigi Boeing 737 Max 8 lennukitüübi lennud ja keelab nendel lennukitel oma õhuruumi sisenemise ning kui Iirimaa ja Saksamaa tema eeskuju jälgisid. Nüüd on sama teed läinud ka Prantsusmaa, Holland ja Türgi.

Ühtlasi on Bloombergile teada, et ka Euroopa lennuohutuseamet on õige pea tulemas välja samasisulise teadaandega.

Täna hommikuse seisuga olid peatanud Boeing 737 Max 8 lennukitüübi õhku tõusmise terve rida maailmariike, nende hulgas nii Austraalia, Brasiilia, Hiina, Indoneesia, Mehhiko, Singapur ja Lõuna-Aafrika Vabariik.

Praegu on maailmas kasutuses 387 Boeing 737 MAX 8 lennukit. Neist kõige enam, 102 lennukit on kasutusel Hiinas, tootjariigis USAs on 74 ja Euroopas 55. Neid kasutavad 12 Euroopa lennufirmat kümnes Euroopa Liidu liikmesriigis.

Tegemist on kõige uuema ja kasumlikuma Boeingu lennukitüübiga, mis annab umbes kolmandiku Ameerika lennukitootja ärikasumist. Muuhulgas on viis seda tüüpi lennukit kasutusel ka Nordica strateegilise partneri LOT Polish Airlinesi lennukipargis.