Euroopa liidrite pikaleveninud tippkohtumine: kired möllavad, kannatus katkemise piiril- kas tuleb ka läbimurre?

Nii Hispaania kui Itaalia on kinnitanud, et ei saa Rutte soovi toetavat Brüsseli plaani toetada: nimelt on komisjon lauale toonud ettepaneku, mille kohaselt jääks riigi abiraha otsuses viimane sõna rahandusministritele.

Ungari president Viktor Orban nõudis, et maksete peatamised peavad olema valitsuste poolt õhehäälselt heaks kiidetud. Eile ajakirjanikega rääkides süüdisats Orban Hollandi peaministrit Enda ja Ungari vihkamises ning soovis riiki rahaliselt karistada, sest nad justkui ei allu Euroopa seadustele. „Selline käitumine ei ole vastuvõetav," kinnitas Orbam.

Läänetiib , kelle hulka kuuluvad nii kasinuse pooldajad kui Prantsusmaa on toetanud põhimõtet, et raha ei saa valitsused, mis vilistavad Euroopa põhiõigustele. Üks diplomaat märkis, et Ungari ja poola vastasseisu põhjuseks on lõppkompromissiga suurema raha saamise soov.

Kasinuseleerist väljapoole jäävad riikide juhid on kinnitanud, et soovivad küll kokkuleppele jõuda, kuid see ei saa tulla nii, et Euroopa majanduslikku vastutust Covid-19 pandeemia mõjude eest eiratakse.