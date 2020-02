Euroopa Liidu määrus lihtsustab Eesti ettevõtjatel toote viimist välisturule

ärileht.ee RUS

Pärlijõe pood Foto: Anni Õnneleid

Riigikogus läbis esimese lugemise eelnõu, millega sätestatakse pädevate asutuste õigus keelata toote Eestis turule laskmine või nõuda turult eemaldamist, järgides sealjuures EL-i otsekohalduvas määruses sätestatud menetlust. See tähendab, et Eesti ettevõtteil on lihtsam pääseda välisturgudele, aga välisriikide tootjatel ka meie turule.