Euroopa Liit võib reisipiirangute leevendamisele vaatamata keelata ameeriklastel Euroopasse sisenemise

Ameeriklastel Euroopa Liidu liikmesriikidesse sisenemise keelul oleks üsna tõsised majanduslikud, kultuurilised ja geopoliitilised tagajärjed. Miljonid Ameerika turistid külastavad igasuviselt Euroopat. Ka on seni olnud Euroopa Liidu ja USA vahel väga tihe ärireisimine.

New York Timesiga vestelnud euroametike sõnul on aga väga ebatõenäoline, et ameeriklased 1. juulist kehtima hakkavasse nimekirja jõuavad. Nende sõnul on täiesti teadlikult võetud nimekirja koostamise aluseks teaduslikud meetodid, et välistada igasugust poliitilist mõju.

Samas tõdesid EL-i ametnikud, et ei ole välistatud, et USA lisatakse millalgi hiljem sellesse nimistusse, kuivõrd piirkonda lubatud riikide nimekirja hakatakse iga kahe nädala tagant üle vaatama ja vajadusele uuendama.

Valiku aluseks epidemoloogilised näitajad

Riikide valikul, kelle kodanike suhtes EL 1. juulist reisipiiranguid leevendada plaanib, on võetud arvesse erinevaid epidemoloogilisi näitajaid. Kõige aluseks on EL-i enda keskmine uut nakatumiste arv 100 000 elaniku kohta. Viimase 14 päeva keskmine on olnud 16 inimest. USA osas on see number aga 107, Brasiilia puhul 190 ja Venemaa puhul 80, selgub New York Timesi käsutuses olevatest andmetest.

Kui EL-i liikmesriikide diplomaadid on nimekirjas kokku leppele jõudnud, avalikustatakse see järgmise nädala esimeses pooles enne 1. juulit. Samas tuleb silmas pidada, et kuigi EL ei saa sundida oma 27 liikmesriiki seda nimekirja järgima, võivad siiski järgida sanktsioonid neile, kes sellest nimekirjast kinni ei pea.