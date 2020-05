Euroopa luges koroonaviiruse kahjud kokku. Kõige hullemad prognoosid on tõeks osutunud

Näiteks Prantsusmaal vähenes tarbimine esimeses kvartalis 6%. Investeeringud aga vähenesid veelgi rohkem- 12%. Ärid ei panusta arengusse, inimesed ei soeta eluasemeid, firmad ei soeta varusid.

Osa investeeringuid on edasi lükatud, osa aga igaveseks kaotatud.

Nii tõmbavadki kaks arenenud riikide SKTd mõjutavat komponenti majandust põhja. Piirangute ajal seda paremate aegade saabumiseni kunstlikul hingamisel hoidmine mõjutab aga kolmandat komponenti- riikide kulutusi. Riigid, kellel raha on või kes suudavad laenu võtta, toetavad ja turgutavad majandust riigieelarvest väga suures mahus. Suurendatakse toetusi, tasutakse riigikassast erasektori palkasid, jagatakse elanikele sularaha ning ettevõtetele toetusi. Rääkimata otsetest viirusega võitlemise kuludest: meditsiini- ja kaitsevarustuse ostud, kodanike kodumaale toomine, ajutiste haiglate ehitamine ning ka ravimite ning vaktsiinide väljatöötamine.

USA on kriisimeetmeteks eraldanud juba üle kolme triljoni dollari, Euroopa ligi 2 triljonit. Aga kokkuvõttes, Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) esialgsel hinnangul on riigi toetusteks lubatud juba 8 triljonit dollarit. See on umbes kümnendik maailma SKTst.

Eelmises kriisis kulutatud summad olid märksa tagasihoidlikumad: 2009. aastal kulutasid maailma suuremad riigid praeguses väärtuses vähem kui 1 triljon dollarit. Praegune kriis alles algab, aga kulud on juba mitu korda suuremad.

Euroopal läheb teistest kehvemini

Maailma suurim poliitiline liit, mille elanike arv on kokku 450 miljonit, on kannatanud teistest enam. Euroopa Liidu arvel on pea pooled Covid-19 pandeemia surmadest. Maailma suurima majanduse USA kallale jõudis koroonaviirus hiljem ning mõjud ei ole veel nii suured. Ameerika SKT vähenes kvartaalselt 1,2%, Euroopa Liidus 3,5%. Terve aasta peale arvestades kahanes Euroopa majandus esimeses kvartalis üle 13%, samas kui USAs vaid 4,8%.