Euroopa määrus kehtestab veebi-ettevõtjatele uue aruande

„Tarbijad on veebipõhiste vahendusteenuste kasutamise hästi omaks võtnud, näiteks 2018. aastal tegi veebi teel oste 68 protsenti kõigist internetikasutajatest. Kuid on oluline, et veebiökosüsteem oleks konkurentsivõimeline, aus ja läbipaistev ning ettevõtjad käituvad vastutustundlikult,“ ütles Kristi Talving. „Samasugune keskkond tuleb tagada ka ärikasutajatele,“ lõpetas Talving.

Määrus jõustub täna ning kohaldatakse 12 kuu möödumisel augustis 2020.