Euroopa negatiivsete intresside eksperiment on raskesti loobutav lõks

Viis aastat tagasi ajutise meetmena euroalal plaanitud negatiivsed intressid pole jätkuvalt suutnud saavutada soovitut. Ka Jaapanis, Šveitsis, Rootsis ja Taanis on intressitasmeed väga madalad.

Et aga maailma majanduskasv on aeglustumas, paistavad negatiivsed intressid pikemalt kehtima jäävat. Mida kauem on intressid negatiivsed, seda suuremaks tõuseb kisa, kirjutab Bloomberg.

Negatiivseid intresse peetakse süüdlasteks, miks pangad on muutnud nii nõrgaks. Samuti on tegemist hoiustajatelt sissetuleku konfiskeerimisega. Samas on see hoidnud ettevõtteid tilgutite all ning visanud ettevõtete võla ja varade hinnad jätkusuutmatult kõrgetele tasemetele.

Keskpankurid tunnistavad, et ega need negatiivsed intressimäärad pole ideaalsed, kuid nad on kindlad, et see meede aitas vältida deflatsiooni ja toetas kasvu.

On tõsine risk, et negatiivsed intressitasemed muutuvad alaliseks. See on pannud panku muretsema, kuna nad ei saa kulu hoiuste näol viia negatiivsele intressitasemele. Vähemalt mitte jaeklientide osas.

„Ma ei ütleks kunagi, et intressid ei saa minna negatiivseks, kuid seda saab teha vaid lühiajaliselt,“ ütles Šveitsi suurpanga UBSi juht Axel Weber, kes varem oli Euroopa keskpangas intressitaseme otsustaja. „Aga see on nagu sukeldumine. Sa saad olla vee all mõnda aega, kuid ei saa sinna igaveseks jääda.“

Deutsche Banki ökonomist David Folkerts-Landau hindas, et euroala pangad on kaotanud negatiivsete intresside tõttu umbes kaheksa miljardit eurot aastas.