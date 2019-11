Euroopa pangad loovad üle-Euroopalist maksesüsteemi

Projekt on saanud nimeks PEPSI (Pan-European Payment System Initiative). Allikate sõnul saaks süsteemi kaudu sooritada kõiki sularahata makseid.

AFP Prantsusmaa pangandussektori allikas rääkis väljaandele, et idee sündis juba 2017. aastal, kui Euroopa Keskpank tegeles Euroopa maksete suveräänsuse küsimusega. „Algselt oli PEPSi mitte tehniline, vaid poliitiline algatus,“ rääkis allikas, viidates Visa ja Mastercardi domineerimiseele Euroopas ning ka asjaolule, et Hiina maksesüsteemid tahavad samuti siin oma mõju suurendada.

The Brussels Times kirjutab, et Prantsusmaa rahandusministeeriumi riigikassa asejuht Jérôme Rebouli sõnul on nägemus maskete tulevikust Euroopa kahe aastaga oluliselt muutunud.