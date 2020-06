Euroopa parimaks roheidufirmaks pärjati Eesti ettevõte

PowerUp! konkurss on Ida- ja Kesk-Euroopa piirkonna kaalukaim idufirmade võistlus, mida Euroopa suurim säästva energia valdkonda toetav mõjufond EIT InnoEnergy korraldas juba kuuendat korda. Üle 360 programmi kandideerinud idufirma seast pääses riiklikest eelvoorudest lõppvõistlusele 14 iduettevõtet erinevatest Kesk- ja Ida-Euroopa riikidest.

Finaalvõistlus toimus 25. juunil üle veebi. Eestit esindas lõppvõistlusel lambavillast pakkematerjali tootev idufirma Woola, kes pärjati aasta parima idufirma tiitliga. Konkursi võitjana pälvib Woola lisaks 50 000-eurosele auhinnarahale ligipääsu EIT InnoEnergy ulatuslikule koostöövõrgustikule ning rahalistele investeeringutele.

Woola ühe asutaja Anna-Liisa Palatu sõnul tuli võit suure üllatusena. „Konkurents oli tugev ning lisaks meile oli finaalis mitmeid suure potentsiaaliga ärisid. Võit teeb väga õnnelikuks ja auhinnarahast on palju abi, kuna oleme hetkel kaasamas investeeringut, mille suuname oma tootmise alustamisse. EIT InnoEnergy korraldatud PowerUp! võistlusel osalemine aitab kindlasti tugevalt kaasa meie ettevõtte arengule," rõõmustas Palatu.

Woola toode on keskkonnasõbralik lambavillast valmistatud asendus mullikilele, milleks kasutatakse ära rikkalikku looduslikku ressurssi, mis muidu satuks prügimäele. Ainuüksi Eestis visatakse igal aastal ära 153 tonni lambavilla. Toode on põrutuskindel, kuumuskindel ja kodus komposteeritav.

Eestisse on mainekas konkurss jõudnud teadus- ja ärilinnaku Tehnopol eestvedamisel. Tehnopoli projektijuhi Heleri Holmi sõnul avardab InnoEnergy Eesti idufirmade võimalusi maailmas läbi lüüa: „Juba 10 aastat on Tehnopol aidanud kaasa rohetehnoloogia ettevõtete tekkele ja kasvule Eestis. InnoEnergy esindamine ja PowerUp! konkursi toomine siia on selle juures märgilise tähtsusega, kuna tegu on ühe suurema rohevaldkonna toetajaga Euroopas."

„Oleme väga uhked oma roheiduettevõtete üle, kellesse InnoEnergy on investeerinud. Woola toode on säästlik, lihtne ja geniaalne. Usun, et me kõik oleme nõutult vaadanud pakkide kaitseks kasutatavat plastiku hulka. Nüüd on alternatiiv sellele olemas ja ootame pikisilmi Woola loodud lambavillast pakkematerjali massilist kasutamist," lisas Holm.