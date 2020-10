Euroopa Parlament hääletas selle poolt, et veganvorsti võib edaspidigi vorstiks nimetada

Ettepanek oli kehtestada piirangud taimetoidu nimetustele Euroopa turul. Selline seadus on vastu võetud näiteks Prantsusmaal, vahendab Helsingin Sanomat.

Parlament hääletas lõpuks veganvorstide ja -pihvide poolt ehk taimset materjali sisaldavate toodete pakendil tohib olla lihale viitavaid sõnu.

Euroopa Liit kujundab lõpliku seisukoha pakendimärgistuste kohta parlamendi ja liikmesriikide läbirääkimistel sügise ja kevade jooksul. Parlamendi otsus on siiski oluline, sest see ei nõua edaspidi lihale viitavate sõnade kõrvaldamist taimetoitude pakenditelt.

Keskkonnaorganisatsioonid on algatust kritiseerinud seetõttu, et see võib raskendada inimeste üleminekut taimset päritolu toodetele.

Algatust on aga toetanud lihatööstus, väites, et praegused pakendimärgistused võivad tarbijat eksitada.