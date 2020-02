Euroopa Parlament tõrjus roheliste katse kärpida EL-i toetust energiaühendustele

Parlamendis enne hääletust esinenud Euroopa Komisjoni energeetikavolinik Kadri Simson ütles, et jagab parlamendi nägemust "moodsast, puhtast, kindlast ja ja targast energiataristust" ning lubas, et töötab selle nimel, et projektid vastaksid EL-i huvidele. Euroopa Komisjoni juhtiv asepresident Euroopa Rohelise kokkuleppe valdkonnas Frans Timmermans lisas, et projektide lülitamine PCI-listi ei garanteeri veel nende rahastust ning iga üksikjuhtu käsitletakse kliimaneutraalsuse seisukohast.

Roheliste ettepaneku vastu hääletasid nii Euroopa Rahvapartei (EPP, sotsiaaldemokraatide, liberaaldomkraatliku Uueneva Euroopa fraktsiooni kui ka Euroopa Konservatiivide ja Reformistide (ECR) ning Idenditeedi ja Demokraatia (ID) saadikud.