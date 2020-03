Euroopa riigid teevad süsteemset tööd Briti firmade ülemeelitamiseks. Kas Eesti on jälle võimaluse maha maganud?

Tänane Ärileht kirjutas, kuidas lennukite hooldusega tegelev ettevõte Magnetic MRO kolis Eestisse ka 2016. aastal ostetud ja varasemalt 50 aastat Suurbritannias tegutsenud lennukite sisustusdetailide tootmise. Selle põhjuseks oli nii brittide töökultuur, mis ei ühildunud enam vajadusega suurte lennufirmade tellimustele kiirelt reageerida ning Brexit.

Magnetic MRO juht Risto Mäeots kirjeldab, kuidas Suurbritannia Euroopa Liidust lahkumise kõneluste venides ja seejärel selle tõenäosuse suurenedes tegid paljud Euroopa riigid Briti firmade ülemeelitamiseks süsteemset tööd. Ka Eestisse toodud MAC Aero Interiorsi kolimiseks Poola või Leetu kolimiseks tehti korduvalt pakkumisi.

„See oli riiklikul tasemel lobitöö ja süsteemne töö Suurbritannia ettevõtete registriga, kus firmad järjekorras ette võetakse ja pakkumisi tehakse," räägib Mäeots. „Poola pakkumine oli väga tugev, seal on vabamajandustsoonid ja piisavalt tööjõudu. Endiselt pakuvad nad, et kui me nüüd interjööriäriga ei tule, siis võiksime kaaluda ühe teise äriüksuse laiendamist Varssavi lähistele."

Mäeotsa sõnul on sellisest tööst palju õppida ka Eestil, sest praegu tundub, et oleme riiklikult võimaluse maha maganud ega kasuta Brexitit enda huvides ära. „Eesti saaks samamoodi ettevõtlust siia kolima meelitada, aga selles vallas on meil jälle täielik poliitika puudujääk."