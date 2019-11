Euroopa rikkaim mees himustab USA mainekat juveelifirmat

Teemaga kursis olevad allikad kinnitasid Briti majandusehele Financial Times, et Tiffany aktsiahinda arvestades 22-protsenilist preemiat lubav pakkumine on lihtsalt liiga väike ning ettevõte peaks olema rohkem väärt.

LVMH-le kuuluvad muuhulgas sellised kaubamärgid nagu Louis Vuitton, Christian Dior, Givenchy, Bvlgari ja Sephora.

„LVMH on maailma üks parima luksuskaupade firmasid ning ta on olnud Bvlgariga väga edukas,“ rääkis Tiffany suuruselt kuuenda aktsionäri, riskifond Egerton investeerimisjuht John Armitage Financial Timesile. „Aktsionäridena soovime me, et suurepärase brändi ja ettevõtte väärtus oleks maksimaalne,“ lausus ta.

Teiste Tiffany suuremate aktsionäride seas on näiteks Katari riiklik varafond.

Nelja viimase aastakümnega on Euroopa rikkaim mees Arnault muutnud LVMH pankroti äärel kõikunud Prantsusmaa tekstiilifirmast maailma suurima käibega luksuskaupade ettevõtteks. Tiffany omandamine tähendaks LVMH jaoks üht suuremat ostu ning tugevdaks firma positsioone juveelitoodetes. 2011. aastal omandas LVMH Itaalia luksuslike juveelide firma Bvlgari 5,2 miljardi dollari eest.