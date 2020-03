Euroopa rikkaim mees on heitnud silma peale ajaloolisele Londoni viietärnihotellile

Times of London kirjutab, et Euroopa rikkaim mees, LVMH Moet Hennesy Louis Vuitton SE suuromanik ja nõukogu esimees on nende 13 enampakkumisel osaleja seas, kel on lubatud võtta ette finants-, maksu- ja juriidiline analüüs, mis eelneb pakkumiste tegemisele, vahendab Bloomberg.

Tuntud Londoni viietärnihotelli müüjateks on vennad Barclayd, kes võivad selle tehingu pealt teenida hinnanguliselt 800 miljonit briti naela ehk natuke üle 918 miljoni euro. Luksusbrändide omanikud üle maailma on hakanud viimastel aastatel üha suuremat huvi tundma ka lviietärnihotellide vastu, kuna soovivad oma varade portfelli mitmekesistada ja erinevatel viisidel potentsiaalsete klientideni jõuda.

Prantsuse luksuskaupade kontsern LVMH kulutas mullu 2,6 miljardit dollarit ehk 2,34 miljardit eurot selle peale, et osta ära luksushotellide kett Belmond, mille alla kuulub üle 30 viietärnihotelli maailmas. Ei LVMH ega Barclay vendade esindajad ei soovinud eesoleva tehingu kohta kommentaare jagada. Financial Times on varasemalt kirjutanud, et et ajaloolisest hotellist on huvitatud ka Sidra Capital.