Euroopa suurim pank koondab 35 000 töötajat

Samuti hoiatas pank, et Hongkongi rahutustel ning koroonaviiruse puhangul on nende Aasia tegevustele oluline mõju.

HSBC teatas, et plaanib 2022. aasta lõpuks vähendada aastaseid kulusid 4,5 miljardi dollari võrra ning kannab maha 100 miljardi dollari mahus varasid. Majandusleht kirjutab, et see on panga jaoks kõige drastilisem samm alates finantskriisist.

Panga juht Noel Quinn ütles majanduslehele, et kolme aastaga peaks panga töötajate arv vähenema 200 000ni.

Teade kukutas panga aktsia hinda ligi 5%.