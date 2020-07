Euroopa suurima bussifirma laienemine Baltikumi toob Eestisse vaid ühe liini

FlixBusi uued liinid väljuvad Tallinnast, Riiast, Vilniusest ja Kaunasest. Sihtkohtade seas on nii Varssavi kui ka Berliin.

Tallinn-Riia-Varssavi liinil saab Flixbusiga sõita alates 17. juulist. Iga päev on üks väljumine ja buss teeb Eestis peatuse Pärnus. Bussifirma pakub oktoobri keskpaigani soodsamaid pileteid, mille hind algab 4,99 eurost.

FlixBusi tegevjuht Poolas, Ukrainas ja Baltikumis Michał Leman ütles, et praegu plaanitakse keskenduda uutele liinidele, kuid ta ei välistanud Eestis siseliinide avamise tulevikus.

Bussifirma plaanis alguses Balti riikidesse laieneda käesoleva aasta esimeses pooles, kuid koroonapandeemia lükkas plaani veidi edasi. „Olen südamest õnnelik, et peale mitmeid ettevalmistavaid kuid ja pandeemiast tingitud viivitust, saame lõpuks jätkata plaanidega Eestis, Lätis ja Leedus. Oleme tänulikud, et moodustame osa Balti mullist, kus vaba reisimine taastati esimeste seas Euroopas. See on Baltikumi inimeste vastutustundlikku käitumise tulemus - avasime uued liinid reisijatest lähtuvalt, kõiki ohutusnõudeid silmas pidades," ütles Leman.

2015. aastal laienes Eestisse šoti odavbussifirma Superbus, mis aga 2016 tegevuse siin lõpetas. Leman ütles seda kommenteerides, et Flixbus keskendub klientidele mitte konkurentidele. Tema sõnul on Flixbusi eeliseks, et tegutsetakse 30 riigis ja ühendusi on palju.

Flixbus Estonia OÜ registreeriti möödunud aasta lõpus.

Flixbusi buss Flixbus