Euroopa tahab uut liiki kriisis kasutada stabiilsusmehhanismi hiiglasuuri vahendeid

Euroala hiiglaslik päästefond ESM uurib võimalusi, kuidas saaks nende reserve kasutada viirusest tingitud majanduslanguse ajal, mis võiks rahustada investoreid, kuna kõige haavatavamate majanduste laenukulud on kasvanud.

„Meil on umbes 410 miljardit eurot kasutamata laenuvõimet,“ ütles eile Euroopa Stabiilsusmehhanismi juht Klaus Regling Euroopa Liidu rahandusministritega peetud konverentskõnel. „Meil on mitmeid meetmeid, osasid pole kunagi kasutatud.“

Esialselt loodi fond euroala riikide päästmiseks võlakriisi tipus, kuid Kreeka päästmise järel 2018. aastal on fondi tegevus justkui seismas. Kuigi euroala maade valitsuste võlakirjade tootlused on kaugelt eelmise kriisi tasemest, võivad koroonaviiruse tõttu laenukulud järsult kasvada, kirjutab Bloomberg.

„Meil paluti vaadata, et mida me saame teha ja kuidas me nüüd väga erinevatel asjaoludel saaksime panustada,“ ütles Regling.

ESMi rahastus on tavaliselt seotud tingimustega, nagu näiteks majanduse struktuurireformide tegemine või eelarvekulutuste kärpimine. Seevastu nüüd on isegi Saksamaa ja Hollandi valitsused mõistnud, et vaja on laiendada eelarvestiimuelid, et aidata ettevõtteid likviidsuskitsikuses.