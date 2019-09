Euroopa ühes unustatud nurgas võivad peituda väga hinnalise maavara suured varud

Kesk- ja Ida-Euroopas uurivad liitiumi kaevandamisvõimalusi ka Tšehhi ja Austria. Rumeenia on otsustanud taasavada haruldaste mineraalide kaevandused ja selliseid rahvusvahelise ettevõtted nagu Daimler AG ja Johnson Matthey Plc on otsustanud laiendada oma akutootmise piirkonda, täpsemalt Poola.

Serbias leiduvad liitiumi varud peaks olema niivõrd suured, et need aitaksid Euroopal väga kenasti konkureerida Aasia, iseäranis Hiinaga. Viimane on maailma suuruselt kolmas liitiumitootja ning maailma üks suurimaid liitiumioonakude valmistaja.

Nii Rio Tinto Group kui ka Austraalia päritolu Jadar Lithium Plc on hetkel läbiviimas uuringuid, et teada saada, kui suured täpselt on Serbia liitiumi varud. Kumbki ettevõte teemat aga kommenteerida ei soovi.

Serbia valitsuse optimistliku hinnangu kohaselt võib sealne maapõu peita kuskil 200 miljonit tonni liitiumi varu. USA geoloogia uurimiskeskuse sõnul on tänaseks identifitseeritud vähemalt 1 miljoni tonni jagu maavara Serbias. Juba see näitab, et tegu on ühe kõige rikkalikuma liitiumi allikaga Euroopas.

Omaette väljakutseks võib aga osutuda selle maavara kaevandamine. Näiteks Boliivias, kus usutakse olevat maailma suurimad liitiumi varud, pole seniajani mingit tootmist püsti pandud.

Kuigi liitiumi võimaliku kaevandamiseni läheb Serbias vähemalt kolm aastat, on sealne valitsus asunud juba tegema teavitustööd, et saada liitiumi töötlemisega seotud tööstusi oma riiki – olgu see siis maavara väärindamine või akutootmine. See omakorda võiks olla suureks abiks töötuse vähendamiseks Serbias.

Klinovaci elaniku Zoran Filipovi sõnul võiks sealkandis kaevanduse avamine anda kogu piirkonnale uue hingamise. „Praegu ei ole siin peaaegu üldse noori inimesi. Siin on küll füüsilist pingutust nõudvaid töid, kuid üldises mõttes on see piirkond üsna mahajäetud,” märkis ta.